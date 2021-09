Ilja Leonard Pfeijffer schrijft het Boekenweekgeschenk 2022

Pfeijffer (53) is dichter, romancier en classicus. Hij schreef onder meer de romans Grand Hotel Europa en La Superba. Rijneveld (30) won met De avond is ongemak vorig jaar de Booker International Prize.

"Het wordt een Boekenweek waar je niet omheen kunt," zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk. "Dat is hard nodig, want de fysieke boekenwinkels verkeren nog steeds in zwaar weer. De coronacrisis heeft meer mensen aan het lezen gebracht, maar veel boeken worden online gekocht. Om die reden hebben we gekozen voor deze twee, zodat ze hopelijk lange rijen veroorzaken bij de boekhandels."

Volgens het CPNB hebben de uitgaves van dit jaar (geschreven door Hanna Bervoets en Roxane van Iperen) ook geholpen bij de verkoop in fysieke winkels. Meer dan de helft van alle omzet kwam uit fysieke verkooppunten. De rest van het jaar was dat 35 procent, mede door de strenge lockdown in het begin van het jaar.

Lezers krijgen het Boekenweekgeschenk gratis bij de aanschaf van een Nederlandstalig boek van minimaal 15 euro. Het Boekenweekessay is voor 3,75 euro verkrijgbaar.

De Boekenweek 2022 is van 5 tot en met 13 maart 2022.