'Niet eerder zoveel dolfijnen en grienden gedood bij massaslachting Faeroër'

Op de Deense Faeroër-eilanden zijn mogelijk niet eerder zoveel dolfijnen en grienden gedood tijdens de jaarlijkse massaslachting. Afgelopen weekend werden volgens dierenwelzijnsorganisatie Sea Shepherd meer dan 1400 zeezoogdieren gedood.

Het vorige record was in 1940 toen ruim 1200 grienden en dolfijnen werden geslacht in de wateren rond de eilanden. Gemiddeld worden er tijdens de jaarlijkse traditie zo'n 600 dieren gedood, zeggen de lokale autoriteiten. "De dood van de ruim 1400 dolfijnen en grienden is waarschijnlijk het hoogste aantal ooit gemeten", zegt de dierenwelzijnsorganisatie.

'Verkeerde inschatting'

Het doden van deze aantallen dieren leidt tot verontwaardiging, ook onder de lokale bevolking. Zelfs de voorzitter van de walvisvaart van de eilanden noemt de aantallen "buitensporig". Hij stelt dat het om een inschattingsfout gaat. Er werd uitgegaan van zo'n 200 dieren. "Iemand had beter moeten weten", zegt hij tegen de BBC. "De meeste mensen waren in shock."

Naar aanleiding van de laatste slachting hield de lokale publieke omroep een enquête onder de bevolking met de vraag of de traditie in stand moet worden gehouden. Iets meer dan de helft zegt van niet, iets meer dan 30 procent vindt van wel, aldus een journalist van de omroep.

Sea Shepherd maakte videobeelden van de slachting: