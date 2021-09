Nog steeds ongelijke toelagen voor student met beperking: 'Waar wachten ze op?'

De blijdschap was groot toen Rebecca Talbot (22) in 2019 hoorde dat haar studietoeslag van ruim 100 euro bijna zou worden verdrievoudigd. "Ik ben de hele dag al aan het stuiteren!" zei ze daar toen over.

Maar van die blijdschap is twee jaar later weinig over. Studenten met een beperking, zoals Talbot, wachten nog altijd op een landelijke regeling voor hun studietoeslag. Het verschilt per gemeente hoeveel geld je krijgt en dat blijft ook nog even zo.

Zo krijgt een student in Heerlen 30 euro per maand en in Enschede 300 euro. Om die verschillen recht te trekken, werd er in 2019 een wetswijziging aangekondigd. Studenten die ervoor in aanmerking komen zouden per 1 januari 2021 allemaal maandelijks 300 euro krijgen.

Maar die wetswijziging is controversieel verklaard vanwege het demissionaire kabinet. Tot er een nieuw kabinet is, zouden gemeenten het bedrag zelf al kunnen verhogen, maar dat gebeurt nog weinig. "Hoewel de regeling controversieel is verklaard, roepen we gemeenten op om niet af te wachten en hun rol hierin op te pakken", zegt staatssecretaris Wiersma.