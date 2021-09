Grapperhaus: Julio Poch krijgt toch vergoeding voor acht jaar gevangenschap

De Nederlandse overheid keert toch een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten uit aan de voormalige piloot Julio Poch. Dat heeft minister Grapperhaus vanavond in de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het gaat om een "dagvergoeding voor onterechte detentie" die verdubbeld wordt omdat Poch de onterechte gevangenschap in het buitenland heeft doorgebracht. Voor elke dag detentie is dat volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops 200 euro, dat komt neer op bijna zes ton.

Grapperhaus: "Dat de detentie in Argentinië was leverde extra belemmeringen op. Het zijn tropenjaren te noemen en dat is misschien nog te licht uitgedrukt voor hoe het geweest moet zijn. Het was moeilijk voor de naasten van de heer Poch om hem daar te bezoeken en om in het Argentijnse rechtssysteem de weg te vinden."

Grapperhaus wilde in de Kamer geen bedragen noemen vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken die nog met Poch en Knoops lopen. Poch krijgt ook een bedrag aan tegemoetkoming in de advocaatkosten.

Stap in de goede richting

In een eerste reactie zegt Knoops dat hij niet wist dat de minister deze mededeling vanavond zou gaan doen. "Het is een eerste stap in de goede richting", zegt hij. "We moeten nog bestuderen wat het voorstel inhoudt. De heer Poch heeft de afgelopen jaren veel schulden gemaakt." Knoops zegt dat Poch heeft gezegd het gebaar te waarderen.

De Nederlands-Argentijnse Poch zat mede door toedoen van Nederland acht jaar in een Argentijnse gevangenis, voordat hij werd vrijgesproken van medewerking aan de dodenvluchten onder de Argentijnse dictatuur.

"Wij willen ook niets liever dan dat er streep komt onder deze zaak"., zegt Knoops. "Poch wordt in februari zeventig en is al elf jaar met dit drama bezig. Poch moet zijn schulden kunnen betalen en verder gaan met zijn leven."

Niet onrechtmatig

Een onderzoekscommissie concludeerde dat de staat niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het leek erop dat het kabinet daarom geen schadevergoeding zou uitkeren. Knoops kondigde daarom gisteren een bodemprocedure aan tegen de staat.

Verschillende Kamerleden zoals Van Nispen (SP), Sjoerdsma (D66), Kuiken (PvdA) en Markuszower (PVV) zijn aanhoudend bezig geweest informatie en genoegdoening van het kabinet te krijgen. Knoops heeft "veel waardering" voor de Kamerleden die zich sterk hebben gemaakt voor de zaak.

Het aanbod van Grapperhaus is "onherroepelijk" wat betekent dat het nooit meer ingetrokken gaat worden, ook niet als Poch een hoger bedrag gaat eisen. Grapperhaus zei dat hij de afgelopen weken in een "denkproces" heeft gezeten over de zaak, en dat hij door het Kamerdebat heeft besloten "de uitkomst van zijn denken" vandaag naar buiten te brengen.