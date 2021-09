KLM vraagt of vliegend personeel is gevaccineerd

KLM gaat de reisrestricties registreren van alle 2500 piloten en 8000 cabinemedewerkers. Het bedrijf vraagt werknemers om het aan de bedrijfsartsen van KLM Healthservice te laten weten als ze niet zijn gevaccineerd en daardoor niet kunnen voldoen aan de inreisverplichtingen van bepaalde landen. Zij worden dan uitgesloten van vluchten op of over landen die een vaccinatieplicht hebben.

Werkgevers mogen personeelsleden niet vragen of ze gevaccineerd zijn, maar volgens KLM wordt de wet niet overtreden omdat leidinggevenden geen inzage krijgen in de vaccinatiestatus. "Nu is het al zo dat we werken met reisrestricties, waarbij personeel kan aangeven dat ze niet op bepaalde landen kunnen of willen vliegen", zegt een woordvoerder. "Waarom de restrictie geldt, krijgt de leidinggevende niet te horen."

Sinds 16 september geldt in Trinidad en Tobago een vaccinatieplicht. Dat is nu nog het enige land, maar volgens KLM stellen steeds meer landen, waaronder Canada vaccinatie als voorwaarde voor reizigers.

Ook in toestellen die over een gebied gaan waar een vaccinatieplicht geldt mag voortaan alleen personeel zitten dat volledig gevaccineerd is. "Er kan sprake zijn van een noodsituatie, en dan moet het toestel ook kunnen landen."