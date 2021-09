Explosieve groei van aantal coronabesmettingen in Suriname

Ook kampt het land met een tekort aan geneesmiddelen en wordt de reguliere zorg, zoals operaties, soms uitgesteld. Wat je nu ziet is een explosieve groei in het aantal besmettingen, een nieuw record, zegt correspondent Nina Jurna.

"Het aantal positieve tests per dag ligt dus veel te hoog, het is zo rond de 50 procent. Terwijl een percentage van 10 procent volgens deskundigen hanteerbaar is. Daar zit Suriname dus dik overheen."

Het is voor laboratoria in Suriname ook moeilijk om het allemaal bij te houden, omdat er zoveel aanmeldingen zijn. Infectioloog Denise Telgt van het Radboudumc is werkzaam in de Sint Maartenskliniek en namens Nederland meerdere keren in Suriname geweest om het medische team daar te ondersteunen. Ze vindt het niet verrassend: volgens haar is het de deltavariant die nu snel om zich heen grijpt.

"Suriname heeft sinds april voornamelijk de gammavariant gezien. In Nederland hadden wij toen al te maken met de deltavariant. Als je vanuit Nederland weer vluchten toestaat en mensen gaan naar Suriname op vakantie, dan is het natuurlijk wachten totdat deze variant het land binnenkomt. Daar komt bij dat in Suriname mensen dicht op elkaar leven, wat het aantal besmettingen niet ten goede komt."