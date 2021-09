Franse activisten die slachterij Apeldoorn binnendrongen weer vrij

De 84 activisten die zondagavond kalverslachterij Ekro in Apeldoorn binnendrongen, zijn vrijgelaten door de politie. Dat meldt Omroep Gelderland. Volgens initiatiefnemer 269 Libération Animale zijn alle activisten vertrokken.

Aanhangers van de organisatie braken zondagavond laat in bij de slachterij en ketenden zich vast in de productieruimten. Ze wilden zo een vuist maken tegen de vleesindustrie. Twee beveiligers die in het pand waren, waarschuwden de politie. Na enkele waarschuwingen besloot de politie de activisten op te pakken.

Meeste actievoerders uit Frankrijk

Er waren volgens de politie geen Nederlanders betrokken bij de actie. "De meeste leden van ons collectief zijn Frans", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "Maar we voeren ook actie buiten Frankrijk. Ook veel activisten uit andere landen hebben zich bij ons aangesloten."

Ze voeren ook in het buitenland actie omdat er een limiet zit aan het aantal acties in Frankrijk. "We hebben daar al veel van dit soort acties gedaan en daarom kunnen we lange gevangenisstraffen krijgen."

Willekeurig doelwit

Volgens 269 Libération Animale was de actie zondagavond niet specifiek gericht op Ekro, dat onderdeel is van de VanDrie Group, een grote kalverslachterij. "We kunnen ons in heel Europa richten op ieder doelwit dat onderdeel is van de vleesindustrie. Zolang wij er maar voor kunnen zorgen dat ze geld verliezen."

De slachterij heeft aangifte gedaan en probeert de schade aan beveiligingspoorten en hekken te verhalen op de activisten.