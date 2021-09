Urker jongeren in nazi-achtige uniformen houden 'gevangene' met Jodenster onder schot

Ongeveer tien jongeren in Urk hebben zaterdag op straat rondgelopen in kledij die sterk doet denken aan nazi-uniformen. Op beelden is ook te zien hoe een van de jongeren gekleed is in een gevangenisoutfit met Jodenster. Hij wordt door de anderen onder schot gehouden.

De gemeente Urk zegt in een verklaring dat het ging om een protest tegen de coronamaatregelen dat niet door de beugel kan. "Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat de gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden." Samen met het Openbaar Ministerie en de politie wordt gepoogd "een adequaat beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen".

Beelden van de jongeren zijn volgens De Stentor massaal gedeeld via sociale media. Zo is er beeld van een bewakingscamera uit het centrum van Urk naar buiten gekomen, en beeld waarop een van de jongeren de Hitlergroet brengt. Volgens de eigenaar van de bewakingscamera hadden de jongeren eerst een feestje op een industrieterrein waarna ze het dorp in gegaan zijn. Daar bezochten ze meerdere kroegen. Op straat zouden ze een rookbom hebben afgestoken.

Filmscènes naspelen

Ook op de besloten Instagram-pagina 'Urkprikthetniet' zijn beelden van de jongeren gedeeld: "80 a 90% van de Urker bevolking zal straks uitgesloten worden van het sociaal maatschappelijk leven. Deze jongeren zijn zich daar wel degelijk van bewust en vulden het straatbeeld met scenes uit de 2e wereldoorlog", staat als commentaar bij een van de foto's.

In de verklaring zegt burgemeester Cees van den Bos van Urk: "We begrijpen dat deze jongeren hun stem willen laten horen over de impact van de huidige en komende coronamaatregelen. We hebben echter geen begrip voor de manier waarop zij dat doen."

Anderen weerspreken dat de jongeren een dergelijk motief hadden. Een kroegeigenaar zegt tegen Omroep Flevoland dat de jongeren zichzelf de 'TV-ploeg' noemen. Een anonieme bron meldt aan de omroep dat de jongeren scènes uit films naspelen.