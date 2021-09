'Mister Lingo' François Boulangé overleden

Televisiepresentator François Boulangé (67) is overleden. Ingewijden hebben dat bevestigd. Boulangé was al enige tijd ziek. Met zijn ronde studentikoze brilletje, knalrode bretels, bolle gezicht en warrige haar was hij in de jaren 90 met spelprogramma Lingo een opvallende verschijning op de televisie.

Tussen 1993 en 2000 presenteerde hij maar liefst 2000 afleveringen van het populaire televisieprogramma. Ook stond hij aan de wieg van andere spelletjes op televisie, zoals Triviant en Boggle.

Boulangé begon zijn carrière achter de schermen van Lingo, een soort combinatie van Mastermind en Bingo. Als eindredacteur bedacht hij de vijfletterwoorden die de kandidaten moesten raden. De presentatie was in handen van Robert ten Brink. Toen die besloot te stoppen werd Boulangé als grap door collega's op een lijst voor een screentest gezet en de rest is geschiedenis.

Vergroeid met Lingo

Boulangé, overigens zijn echte naam en niet Frans Bakker zoals veel mensen dachten, ontwikkelde zich al vlot tot een gezellige en leuke presentator die erg gewaardeerd werd door de kijkers van het programma. Eigenlijk zag hij zichzelf meer als een soort scheidsrechter dan als presentator.

Hij vergroeide zo met het programma dat hij de bijnaam Mister Lingo kreeg. De opnames waren intens: in drie weken tijd werden achter elkaar zestig afleveringen opgenomen.

Het programma trok dagelijks een miljoen kijkers en Boulangé had veel fans, uit alle lagen van de bevolking. Naar eigen zeggen kreeg hij vaak bedankjes van allochtone Nederlanders en expats die het programma gebruikten om Nederlands te leren.

Uit de schijnwerpers

In 2000 verhuisde het programma van de VARA naar de TROS en nam Nance Coolen het stokje over. Boulangé verdween uit de schijnwerpers, maar bleef achter de schermen werken aan een ander spelletjesprogramma: Triviant.

Met zijn eigen bedrijf Boldface Produkties BV (een verwijzing naar zijn bolle gezicht) produceerde hij ook andere televisieprogramma's, bedrijfsfilms en documentaires en hij deed voice-overs voor History Channel. Later begon hij ook een eigen bedrijf in internetproducties.

Boulangé was in zijn vrije tijd een fanatieke pubquizzer en besloot een televisieformat te verzinnen voor een pubquiz, die sinds 2018 door Omroep Max wordt uitgezonden.

Vierde in Slimste mens

In 2014 verdween Lingo helemaal van de buis. Boulangé zei toen dat hij het programma niet zou missen omdat er te veel in "geluld" werd en het te commercieel was geworden. Met de NOS deelde hij toen enkele mooie herinneringen aan de tijd dat hij het programma presenteerde.

Zo had hij veel plezier gehad om twee nonnen die bij hem langskwamen in de uitzending en het woord 'hemel' niet konden raden. En bij studenten schoot het woord 'leren' er volgens hem vaak bij in.

In 2015 speelde Boulangé mee in de miniserie Vriend van de Vijand en in 2016 deed hij mee als kandidaat in De slimste mens. Hij haalde net de finale niet, maar eindigde als vierde.