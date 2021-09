Partijen willen tegoedbon om woningisolatie makkelijker te maken

Huiseigenaren moeten hun woning met een soort tegoedbon makkelijk en snel kunnen isoleren. Dat vinden CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Samen met een aantal maatschappelijke organisaties hebben zij het Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd, dat uit twaalf punten bestaat.

Ze roepen andere partijen en organisaties op om zich bij de coalitie aan te sluiten "om met meer kracht het isolatiebeleid te verbeteren".

In het NOS Radio 1 Journaal zei Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie dat mensen met een slecht geïsoleerde woning de tegoedbon kunnen inwisselen bij een erkende installateur. Volgens de initiatiefnemers blijken de huidige subsidieregelingen voor veel woningeigenaren een te hoge drempel, omdat ze pas achteraf de subsidie krijgen.

"Nu is het nog zo dat mensen met een goed gevulde portemonnee de factuur eerst kunnen betalen en dan later een subsidie kunnen aanvragen", aldus Grinwis. Dat systeem werkt volgens hem veel te langzaam.

Tempo te laag

Zo'n 2,7 miljoen woningen in Nederland zijn niet goed geïsoleerd. "Met dit tempo duurt het nog tot 2100 voordat alle huizen aangepakt zijn, terwijl het doel is dat we voor 2050 alles op orde hebben."

Vorig jaar hebben ChristenUnie en GroenLinks al een voorstel ingediend om een nationaal isolatieprogramma in te stellen. Dat is toen niet van de grond gekomen.

"Er was toen wel een Kamermeerderheid", zegt Grinwis. Daarom is hij hoopvol dat andere partijen zich nu aansluiten bij het plan. "Dit is ook een open uitnodiging aan hen om zich aan te sluiten, ik heb er vertrouwen in dat het demissionaire kabinet hier nu werk van gaat maken."