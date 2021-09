Burgemeester van Parijs stelt zich kandidaat voor Franse presidentsverkiezingen

Anne Hidalgo, de socialistische burgemeester van Parijs, heeft zich vandaag officieel kandidaat gesteld voor de Franse presidentsverkiezingen van 2022. Of zij een kans maakt, hangt ervan af of zij de verdeelde linkerkant kan verenigen.

Hidalgo maakte haar kandidatuur bekend in de stad Rouen, in Normandië. "Omdat ik de ernst van onze tijd ken en ons leven hoop wil geven, heb ik besloten me kandidaat te stellen voor het Franse presidentschap", zei Hidalgo. Ze zegt zich onder meer in te willen zetten voor een groene economie, herindustrialisering van weggezakte industriële regio's en beter onderwijs.

Volgens diverse Franse media was het een strategische keus van Hidalgo om voor Rouen te kiezen voor haar mededeling. Ze wil daarmee laten zien niet alleen een kandidaat voor de Parijzenaren te zijn. Bovendien is Rouen een stad die inzet op verduurzaming en vergroening, precies de thema's die ook voor Hidalgo belangrijk zijn.

Groene burgemeester

De 62-jarige Hidalgo is sinds 2014 burgemeester van Parijs. Ze staat bekend als een linkse, maar vooral ook groene burgemeester. Onder haar leiding werd bijvoorbeeld de maximumsnelheid in de hoofdstad verlaagd tot 30 kilometer per uur.

De laatste socialistische president van Frankrijk was François Hollande, die bij zijn aftreden in 2017 zeer impopulair was. Na zijn presidentschap leed de socialistische partij bij parlementsverkiezingen een flinke nederlaag. Ook zijn de linkse partijen in Frankrijk zeer verdeeld. Mogelijk kan Hidalgo, net als Hollande lid van de Parti Socialiste, voor verbinding zorgen bij links.

Redder van links

"Haar grote belofte is dat ze links kan redden", stelt Frankrijk-correspondent Eline Huisman. "Maar als je kijkt naar de peilingen, zal dat lastig worden." Volgens de laatste peilingen, die werden gehouden voor Hidalgo's aankondiging, zou zij ongeveer 8 procent van de kiezers trekken.

"Wat opvallend is, is dat een paar maanden geleden op links nog het geluid klonk dat ze met één kandidaat zouden komen en dat je het aantal kandidaten nu toch ziet oplopen."

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april volgend jaar.