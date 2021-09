Belangrijkste toneelprijzen naar Naomi Velissariou en Emmanuel Ohene Boafo

Naomi Velissariou en Emmanuel Ohene Boafo hebben de twee belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen, de Louis d'Or en Theo d'Or. De prijzen werden vanavond op het Gala van het Nederlands Theater uitgereikt.

Velissariou krijgt de prijs voor meest indrukwekkende vrouwenrol voor haar rol in Permanent Destruction: Pain Against Fear, dat ze samen met Theater Utrecht produceerde. Haar voorstelling wordt omschreven als 'mindfulness on speed', waarbij op muzikale wijze wordt geprobeerd om samen met het publiek af te rekenen met taboes, pijn en onzekerheid.

"Ze stijgt uit boven het concept van de productie", schrijft de jury over de Belgisch-Griekse theatermaakster. "In gedachten mag je haar aanraken en dat is groots voor een vrouw die bang is voor het leven en voor zichzelf."