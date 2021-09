Baccara-zangeres María Mendiola (Yes sir, I can boogie) overleden

María Mendiola, een van de twee zangeressen van de Spaanse groep Baccara, is overleden. De groep had in de jaren 70 een enorme hit met Yes sir, I can boogie. Ook vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisie Songfestival van 1978. María Mendiola is 69 jaar geworden.

Baccara bestond naast Mendiola uit Mayte Mateos. Samen traden ze als flamencodanseressen op voor toeristen op het Canarische eiland Fuerteventura. Daar werden ze in 1976 ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA-Records die hun een contract aanbood.

Grootste succes

De muziek die ze bij RCA uitbrachten, was een mengeling van popmuziek en disco met een vleugje flamenco. Baccara zong Engelstalige nummers, maar met een Spaans accent (alleen Mendiola sprak eigenlijk Engels). De zangeressen gingen altijd gekleed in zwart (Mateos) en wit (Mendiola).

In 1977 scoorden ze een grote hit met Yes sir, I can boogie, de single ging 18 miljoen keer over de toonbank en Baccara bereikte daarmee als eerste Spaanse groep in de geschiedenis de nummer 1 in de Britse hitparade en in veel andere landen in Europa. Ook de opvolger Sorry, I'm a lady deed het goed in de Europese hitparades.

Kijk hier naar een optreden van Baccara in Avro's Toppop.