Franse oud-minister aangeklaagd om aanpak corona

De Franse justitie vervolgt voormalig minister Buzyn van Volksgezondheid voor haar aanpak van de coronapandemie, kort na de uitbraak begin vorig jaar. Ze wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van het leven van anderen.

Tegen Agnès Buzyn en andere politici en topambtenaren loopt al langer een onderzoek. Ze zouden begin vorig jaar te traag hebben gereageerd op de corona-uitbraak en dat zou onder meer hebben geleid tot een tekort aan beschermingsmiddelen.

Buzyn zei eind januari 2020 in een reactie op de lockdown in de Chinese stad Wuhan dat het risico op verspreiding in Frankrijk erg klein was. In dat land waren toen drie bevestigde gevallen, maar dat veranderde snel.

De zaak tegen de 58-jarige Buzyn wordt behandeld door een rechtbank die er speciaal is voor ministeriële ambtsmisdrijven. De aanklager maakte deze week bekend dat daar 14.500 klachten zijn binnengekomen, van onder anderen (voormalige) covidpatiënten en artsen.

'Ik laat ons werk niet bezoedelen'

De bekendmaking dat Buzyn wordt aangeklaagd volgt op een verhoor van negen uur lang in de rechtbank. Vanochtend bij aankomst zei ze tegen journalisten dat ze zich uit alle macht zou verdedigen tegen elke beschuldiging. "Ik zal het handelen van de regering niet laten bezoedelen, terwijl we zo veel hebben gedaan om ons land voor te bereiden op een wereldwijde gezondheidscrisis."

Buzyn stapte medio februari vorig jaar op als minister en ze deed vervolgens een vergeefse gooi naar het burgemeesterschap van Parijs. Als minister werd ze opgevolgd door Olivier Véran, die nog in functie is. Verwacht wordt dat ook hij zich binnenkort moet verantwoorden bij de rechtbank.

Clara Bouaziz is één van de Fransen die een aanklacht indiende. Haar vader overleed vorig jaar nadat hij besmet raakte met corona. Ze denkt dat het ziekenhuis hem bewust niet behandelde: