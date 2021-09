Ontwerpfoutje studentenflats Middelburg: gebouwen vormen woord 'lul'

Drie gebouwen voor nieuwe studentenhuisvesting in Middelburg vormen samen het woord 'lul'. Het complex is nog in aanbouw maar krijgt nu al volop aandacht. "Als je het eenmaal ziet, blijf je het zien."

Stadsdichter Raymond van de Ven publiceerde een foto van de gebouwen op Facebook, die viraal ging. "Een vriend van mij zag het. Hij is niet zo van de sociale media, dus heb ik het geplaatst", vertelt hij aan Omroep Zeeland. "Als je het eenmaal ziet, blijf je het zien. Ik denk dat het een lullig foutje is, maar dat een architectenbureau dat niet ziet, kan ik me nauwelijks voorstellen."

"Ik vind het eigenlijk wel humor", zegt architect Taco Tuinhof van bureau Rothuizen. Hij ontwierp de studentenhuisvesting. Het was niet de bedoeling om met de gebouwen het woord te vormen. "Dat zou het wel ernstig maken. De bouwhoogtes zijn al vastgelegd in een plan uit 2000. Daar hebben wij op voortgeborduurd."

Spiegelbeeld

De foto is een impressie van hoe het complex eruitziet als het klaar is. Als de gebouwen af zijn kijken de bewoners van de wijk Dauwendaele tegen de onbedoelde letters aan. Vanuit het centrum van Middelburg zijn de gebouwen ook te zien, maar dan staat het woord in spiegelbeeld.

De architect heeft er zelf geen moeite mee. "Als je wil, kun je overal wel dingen in zien", zegt Tuinhof. "Maar ik vrees dat we er nooit meer vanaf komen. Misschien, als straks de bomen groeien, dat je het niet meer ziet." Van de Ven krijgt inspiratie van het ontwerp, zegt hij. "Ik ga me beraden op een lul-gedicht."