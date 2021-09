Spoorbrug over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden nog wekenlang defect

Het repareren van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, die sinds dinsdag defect is, duurt minimaal drie weken. Dat zegt spoorbeheerder ProRail.

Het Van Harinxmakanaal is een belangrijke route voor de scheepvaart in het noorden van het land. Bij Leeuwarden wordt het kanaal gekruist door de zogenoemde HRMK-spoorbrug. Die kan niet meer open voor de scheepvaart. De treinen konden dinsdag ook een tijdlang niet rijden, maar dat werd dezelfde dag nog verholpen.

De brug is uitgerust met een zogenoemde hefcilinder, waarmee de brug kan bewegen en opendraaien. "Helaas is dit cruciale draaipunt onverwachts defect geraakt en kunnen we de brug sindsdien niet meer openen voor de scheepvaart", meldt ProRail.

Beperkte doorvaart

Om dit te herstellen moet er een inspectie plaatsvinden. "Daarna kunnen we de cilinder repareren. Dit voeren we noodzakelijkerwijs uit door de cilinder met groot materieel uit de brug te takelen en te verschepen naar een werkplaats. Specialisten zullen de cilinder daar herstellen."

De spoorbeheerder verwacht dat de hersteloperatie ten minste drie weken zal duren. "We werken daarom met de grootste spoed aan deze operatie. Maar voor de komende weken geldt hier dus helaas een beperkte doorvaart."

Volgens Omrop Fryslân houdt de provincie, die de vaarwegen beheert, er rekening mee dat de problemen langer duren dan drie weken. Hoe lang precies, is lastig in te schatten.