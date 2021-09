Laatste restant opgeruimd, alle containerdelen MSC Zoe in Waddenzee na 2,5 jaar weg

De verwachting was dat het nog langer zou duren voordat de laatste container kon worden opgeruimd. "Maar de afgelopen dagen was het geweldig weer, dus het bergingsbedrijf heeft een nieuwe poging gewaagd en die is geslaagd", citeert Omrop Fryslân een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In de Noordzee liggen nog ruim twintig containers, maar daar wordt niet meer actief naar gezocht. "Theoretisch zou het kunnen dat deze containers later nog in de Waddenzee terechtkomen, maar de kans is groot dat ze ver onder het zand liggen", zegt de woordvoerder.

Na ruim tweeënhalfjaar is het dus klaar voor Rijkswaterstaat. "We kunnen dit nu afsluiten. Dat mocht ook wel na zo'n lange tijd. Het is een kwetsbaar gebied en daar moeten we zuinig op zijn. We zijn blij dat de containers nu weg zijn."