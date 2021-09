Gruwelijke moord op straat in Den Bosch, vrouw wordt herhaaldelijk gestoken

Volgens een ooggetuige gaat het om een vrouw die met een kinderwagen liep. "We weten nog niet of het haar kindje was. Maar het kind is ongedeerd en opgevangen", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

Ook de getuige die de omroep sprak, bevestigt dat de vrouw met een kinderwagen liep. "Het kindje lag in de kinderwagen, die op de plek stond waar ze is neergestoken. Het is nog geen jaar oud." Volgens de getuige is de dader de ex van de vrouw en was het kindje van hen samen.

De politie heeft een mes meegenomen en doet sporenonderzoek. Ook spreken agenten met zo veel mogelijk getuigen. Veel mensen op straat hebben de steekpartij gezien. Zij krijgen slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben. "Want wat zij hebben gezien is heel heftig", laat de politie weten.

Auto in beslag genomen

In de buurt van het incident is een auto in beslag genomen. Het gaat mogelijk om de auto van de verdachte. De politie heeft op die plek ook sporenonderzoek gedaan. Een getuige zou hebben gezien dat de verdachte de vrouw met de kinderwagen al een tijdje achtervolgde.