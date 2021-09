Koning mag Kroondomein Het Loo niet meer sluiten als hij subsidie wil houden

Koning Willem-Alexander moet stoppen met de jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo, als hij tenminste de huidige subsidie wil houden voor het natuurgebied. Voor de koning gaan in 2022 namelijk dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Dit is de strekking van een brief die minister Schouten van Landbouw later vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

Dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een einde komt aan de huidige praktijk, tenzij de koning afziet van de subsidie. Als hij daarvoor kiest, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen.

Loslopend wild

Al jaren is er verzet van natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen tegen de jaarlijkse afsluiting in de herfst. Het park is van 15 september tot 25 december gesloten. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie dan jaagt op wild.

De ergernis, ook in de Tweede Kamer, is toegenomen toen bleek dat Willem-Alexander elke vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie krijgt voor het onderhoud van het natuurpark op de Veluwe. Dan moet hij zich ook aan de subsidieregels houden, zeggen tegenstanders en rechtsgeleerden. In de voorwaarden van deze 'openstellingssubsidie voor natuurgebieden' staat dat een natuurgebied 358 dagen opengesteld moet zijn. Het mag dus maar een week per jaar dicht zijn.

Mist

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, van de regeringspartijen D66, VVD en CDA tot oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie, eiste vorig jaar oktober opheldering over de sluiting.

De partijen noemden het onwenselijk dat er "mist" ontstond over de miljoenensubsidie. Premier Rutte wilde in 2020 nog niets veranderen, ook omdat de subsidie al was verstrekt. Wel beloofde hij de Tweede Kamer op de hoogte te houden bij het afgeven van een nieuwe subsidie voor 2022.

Rutte benadrukte destijds dat het bos privé is en dat de koning als grootgrondbezitter de vrije bestemming heeft over het gebied. De overgrootmoeder van de koning, Wilhelmina, heeft het 6700 hectare grote Kroondomein in 1959 aan de Staat in eigendom gegeven, maar Willem-Alexander heeft het vruchtgebruik.

'Persoonlijke levenssfeer'

De Kamer, en met name de Partij voor de Dieren en D66, hebben de afgelopen jaren vragen gesteld over de achterliggende reden voor het weren van het publiek. Minister Schouten, verantwoordelijk voor het natuurbeheer, schreef in april nog dat het te maken had met "de persoonlijke levenssfeer" van de koning, maar maakte niet helder wat dat betekende.

Nu is alsnog besloten om de een einde te maken aan de uitzonderingspositie van de koning. Het is nog niet duidelijk of Willem-Alexander het miljoenen kostende onderhoud van het park zelf gaat betalen. Als hij daarvoor kiest, mag hij zelf de openingstijden bepalen.