Zestien doden door overstroming Mexicaans ziekenhuis, covid-patiënten kregen geen zuurstof

Door hevige overstromingen zijn in de Centraal-Mexicaanse stad Tula zeker zestien patiënten in een ziekenhuis om het leven gekomen. De covid-patiënten kregen geen zuurstof meer doordat de zuurstofapparaten waren uitgevallen door een stroomstoring als gevolg van de overstromingen.

De veertig andere patiënten in de kliniek, onder wie enkele couveuse-baby's, konden in veiligheid worden gebracht.

De overstromingen ontstonden toen vroeg in de ochtend drie rivieren buiten hun oevers traden na hevige regenval. In het ziekenhuis steeg het water tot kniehoogte. De Mexicaanse regering heeft in het gebied de noodtoestand uitgeroepen.