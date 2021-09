Fonds voor zorgpersoneel dat door corona is getroffen, heeft nog miljoenen in kas

Het steunfonds dat vorig jaar werd opgericht om zieke zorgverleners financieel te helpen, heeft nog miljoenen in kas. Van de bijna 9 miljoen euro die beschikbaar is, is 3 miljoen uitgekeerd.

Tot nu toe zijn er 90 eenmalige uitkeringen toegekend, waarvan 14 aan nabestaanden van zorgmedewerkers die aan covid zijn overleden en 76 aan zorgpersoneel dat zelf op de intensive care belandde. De stichting die de uitkeringen verzorgt, Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (Zwic), zegt dat er nog tientallen zorgverleners en nabestaanden in aanmerking komen voor geld uit het fonds. Ze baseert zich op cijfers van het RIVM.

Mensen die op de IC hebben gelegen, krijgen 30.000 euro. Nabestaanden van zorgpersoneel dat overleed, hebben recht op 50.000 euro, zei de voorzitter van de stichting Wietske Blom-Ham in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar zorgpersoneel moet wel weten van ons bestaan."

Bekendheid

Een groot deel van het getroffen zorgpersoneel weet de weg naar het fonds niet te vinden. "We zien dat er een groot tijdsbestek zit tussen het ziek worden zelf en aanmelden bij ons fonds", aldus Blom-Ham. "Dat kan komen doordat mensen tijdens het ziek zijn of na een overlijden met heel andere zaken bezig zijn dan met financiën. Bovendien moet Zwic meer bekend worden."

Om het zorgpersoneel toch te bereiken wil de stichting meer gaan samenwerken met brancheorganisaties.

6 miljoen op de plank

Doordat minder mensen steun nodig hebben dan vooraf werd gedacht, zit er nog bijna 6 miljoen euro in het fonds. In het begin kon alleen zorgpersoneel aan bed een beroep doen op een eenmalige uitkering. Intussen is dit uitgebreid naar al het personeel dat coronazorg mogelijk maakt, dus ook naar schoonmakers of baliemedewerkers.

Om het indienen van een aanvraag te bevorderen verlengt de stichting de uiterlijke indientermijn tot eind 2022. Ook wordt er gewerkt aan een eenvoudiger aanvraagformulier.