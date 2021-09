Acteur Michael K. Williams (The Wire) dood gevonden in zijn appartement

De Amerikaanse acteur Michael K. Williams (54) is dood aangetroffen in zijn woning in New York. Volgens de New York Post, die het nieuws als eerste meldde, is hij vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. De politie van New York bevestigt dat Williams dood is aangetroffen in zijn appartement in Brooklyn.

Een misdrijf wordt uitgesloten. Bronnen van de Post zeiden dat er drugsattributen in het appartement zijn gevonden. Williams stierf aan een overdosis heroïne, melden bronnen aan de krant.

The Wire

Williams brak bijna twintig jaar geleden door met de rol van Omar Little in tv-serie The Wire over de strijd van de politie in Baltimore tegen de misdaad. Williams speelde daarin de rol van de crimineel Omar Little die drugsdealers beroofde. Hij gaf in 2016 toe dat hij ook zelf met drugsverslaving worstelde.

Lof kreeg hij ook voor zijn rol in Boardwalk Empire, een dramaserie over corruptie in het Atlantic City van de vroege 20e eeuw. Hij speelde ook in andere series en films, onder meer in de speelfilm 12 Years a Slave.

In juli werd Williams nog genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in de tv-serie Lovecraft Country, over de zoektocht van een zoon naar zijn vader tegen het decor van het racisme in het Amerika van de jaren 50.