Discussie over Duitse 2G-regel: feesten alleen als je gevaccineerd of genezen bent

In veel Duitse steden gaan clubs, bars, bioscopen en theaters weer open, maar alleen voor mensen die tegen het coronavirus gevaccineerd of ervan genezen zijn. Met alleen een negatieve coronatest kom je niet binnen. Ook sommige voetbalstadions, sportclubs en verenigingen beperken zo de toegang.

Ze hebben er in Duitsland het stempel '2G' opgeplakt: gevaccineerd óf genezen. In aanloop naar de verkiezingen op 26 september is 2G een belangrijk thema. Volgens sommige partijen creëer je met 2G eerste- en tweederangsburgers, terwijl anderen het onvermijdelijk noemen dat ongevaccineerden op een gegeven moment "niet meer aan alles mee kunnen doen".

'We worden bestraft'

"Laten we proosten op 2G!" Een vriendengroep zit bij een kroeg op de Hamburgse Reeperbahn en drinkt een rondje shotjes. Ook in het beruchte uitgaansgebied van Hamburg kun je nu bij veel kroegen en clubs alleen na een prik terecht. Dat vinden de meesten van deze vrienden terecht: "Ik voel me veiliger als iedereen gevaccineerd is", zegt de een. Een andere jongen noemt het een goede manier om vaccinatietwijfelaars over de streep te trekken: "Zo zijn we het snelst van alle maatregelen af."

Een van hen sputtert tegen: "Ik vind het heftig. Als iemand ervoor kiest zich niet te beschermen, dan vind ik dat zijn of haar eigen keuze. Ik vind het dan ook niet erg als ze naast me in de club staan. Ik ben toch gevaccineerd."

Aan de deur bij technoclub BKI kom je zonder digitaal vaccinatiebewijs en ID niet meer binnen. Twee meisjes staan er wat beteuterd bij. Zij zijn niet gevaccineerd en komen dus sowieso niet binnen. Oneerlijk, vinden ze: "We zijn gezond. Bijna twee jaar hebben we in deze pandemie ons best gedaan niet besmet te raken en nu worden wij daarvoor bestraft."

'Zelfs een bommelding gehad'

In Berlijn mogen de clubs alleen (binnen) open als ze deze 2G-regel invoeren. In Hamburg mag de horeca zelf beslissen of ze 2G of 3G wil zijn, dus of ze alleen gevaccineerde en genezen mensen binnen willen laten of ook mensen met een test. Die laatste optie is wel een stuk minder lucratief. Gelegenheden die bezoekers met een negatief test toegang geven, moeten om 23.00 uur dicht. Verder mogen er minder mensen naar binnen en er mag niet worden gedanst.