Koning opent wereldwijd klimaatcentrum in Rotterdam

In Rotterdam heeft koning Willem-Alexander het mondiale hoofdkantoor geopend voor 'klimaatadaptatie'. Landen kunnen daar leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen weersextremen en klimaatverandering.

Het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd in een drijvend gebouw, dat volgens de architect het grootste drijvende kantoor ter wereld is. Ernaast ligt ook een drijvend park. Beide kunnen meestijgen met het waterpeil. Het gebouw is volledig duurzaam en wekt met zonnepanelen meer energie op dan het zelf nodig heeft.

Bij de officiële opening van het Global Center on Adaptation (GCA) waren behalve de koning ook voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en leiders van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie.

Ervaringen uitwisselen

Als landen problemen hebben met de gevolgen van klimaatverandering, kunnen ze bij het centrum terecht voor mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling dat via het GCA landen ervaringen uitwisselen. Het gaat om ideeën waarmee landen stormen, extreme droogte of juist overstromingen beter het hoofd kunnen bieden.

In de afgelopen twee jaar, toen het nieuwe centrum werd gebouwd, zijn er uit tientallen landen al hulpvragen binnengekomen. Een voorbeeld zijn de Malediven. "Dit is een eilandengroep die enorm onder druk staat door de zeespiegelstijging. Zij hebben ons gevraagd om te helpen met het beschermen van de kust. Niet alleen met dijken, maar ook door de aanplant van mangrovebossen", zegt directeur Patrick Verkooijen van het GCA.

Klimaatnoodtoestand

De opening vond plaats aan de vooravond van de wereldwijde klimaattop in Glasgow dit najaar.

Welke maatregelen er ook komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het klimaat zal hoe dan ook verder veranderen, stelt Verkooijen.

"We bevinden ons nu in een klimaatnoodtoestand wereldwijd", zegt Verkooijen. Hij wijst onder meer op de orkaan Ida, die verwoestingen aanrichtte in de VS, op de recente overstromingen in Nederland en de bosbranden in het Arctisch gebied, "Dit is nog maar het begin van wat ons nog te wachten staat. We zitten nu op 1,1 graad wereldwijde opwarming en we gaan sowieso naar 1,5 graad en misschien wel meer. Dus aanpassen is beslist noodzakelijk."

De aanwezige leiders in Rotterdam deden een gezamenlijke oproep tot meer actie voor het klimaat. Het recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC noemden ze een belangrijke waarschuwing.

Voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is voorzitter van het centrum in Rotterdam. Hij roept zowel rijke als arme landen ertoe op meer samen op te trekken. "Zonder wereldwijde samenwerking gebeurt er niets", waarschuwde hij. "Niemand, geen land, geen individu, hoe machtig ook, kan het alleen."

Actieplan voor Afrika

Op de bijeenkomst vandaag wordt een speciaal adaptatieplan gelanceerd voor Afrika. Dit continent heeft van alle werelddelen de laagste CO2-uitstoot (minder dan 5 procent), maar is wel het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Om Afrika te helpen wordt er gedurende de komende vijf jaar 25 miljard dollar beschikbaar gesteld.

"Het is ook in ons welbegrepen eigenbelang", zegt Verkooijen. De klimaatvluchtelingenstroom, die in de toekomst zal toenemen, zal niet stoppen in Afrika, maar zal zich ook richten op Europa. Dus het is verstandig economisch beleid om goed te investeren in Afrika en die investeringen klimaatbestendig te laten zijn."

Zo wordt door minder regenval de landbouw in landen als Ethiopië en Kenia soms ernstig gehinderd. Om boeren in die landen bij te staan, worden methodes ontwikkeld, waarbij ze op hun mobiele telefoon kunnen zien wanneer ze het beste kunnen zaaien en oogsten.