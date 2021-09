Nouvelle-vague-acteur Jean-Paul Belmondo speelde liever in avonturenfilms

Belmondo groeide op in een chique voorstad van Parijs als zoon van de beroemde beeldhouwer Paul Belmondo. Hij wilde in zijn jongensjaren bokser worden en slaagde daar ook in. Zijn carrière was kort maar succesvol, hij bleef ongeslagen. Hij besloot ermee te stoppen toen hij in de spiegel zag dat zijn gezicht begon te veranderen, zei hij later.

Nouvelle vague

Hij ging naar de toneelschool toen hij twintig was en speelde na zijn afstuderen vooral in het theater. In 1959 kreeg hij zijn eerste belangrijke filmrol in het drama Á double tour van Claude Chabrol. Het jaar daarop brak hij door als acteur met de hoofdrol in het drama À bout de souffle van Jean-Luc Godard, die wordt beschouwd als de eerste film in het nouvelle vague-genre.

Deze vernieuwende filmstijl zette zich af tegen de klassieke Hollywoodstijl waarin zoveel mogelijk werd geprobeerd om de kijker te laten geloven dat alles echt was. Nouvelle vague maakte de kijkers er juist steeds van bewust dat ze naar een film keken. Bijvoorbeeld door de kijkers toe te spreken en de continuïteit in de film te verstoren. De muziek die gebruikt werd was meestal jazz.