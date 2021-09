Slachtoffer bootongeluk Herten overleden aan verwondingen

Eén van de slachtoffers van het bootongeluk op de Maas bij het Limburgse Herten is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het is een 20-jarige man uit de gemeente Maasgouw, meldt 1Limburg.

Bij de aanvaring tussen twee motorboten raakten gisteren vijf mensen gewond, van wie twee ernstig. De aanvaring vond rond 15.30 uur plaats. Een van de boten zonk.

De man die vandaag is overleden werd zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. De andere zwaargewonde is een vrouw. Bij de andere drie gewonden is het letsel minder ernstig.