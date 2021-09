Zes Palestijnse militanten ontsnapt bij zeldzame gevangenisuitbraak Israël

De Israëlische politie houdt een klopjacht op zes gevangenen die afgelopen nacht uit een zwaarbeveiligde gevangenis in het noorden van het land zijn ontsnapt.

De zes hadden een tunnel gegraven onder een gootsteen in een cel van de Gilboa-gevangenis, vlak bij de grens met de Westelijke Jordaanoever. Ze zouden daarbij hulp van buitenaf hebben gekregen. Zo'n ontsnapping, zeker uit een van de best beveiligde gevangenissen van het land, is zeldzaam.

Op de beelden is te zien dat het een erg krappe tunnel was waar de zes zich doorheen gewurmd hebben: