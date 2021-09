Afghanen steken grens met Pakistan over: 'Hoe kon ik daar blijven?'

Duizenden Afghanen steken elke dag de grens met Pakistan over en sinds de Taliban de macht in Kabul overnamen is het aantal gestegen. Maar Pakistan wil niet nog meer vluchtelingen opnemen, dus Afghanen zonder visum of lokale identiteitskaart komen er niet zomaar in. Toch lukt het een groot aantal. Eenmaal in Pakistan, moeten zij zichzelf zien te redden.

Aysha, een jonge vrouw die haar gezicht met een knalrode sjaal bedekt, had geluk. Na vier dagen lopen vanuit haar woonplaats Kunduz bereikte ze met haar broer en zus de grens. Ze smeekte de grenswacht hen binnen te laten, en dit hielp. Afghanen zonder paspoort en visum hebben eigenlijk een identiteitskaart nodig van de grensregio, Spin Boldak, of anders medische documenten die aantonen dat ze in Pakistan behandeld worden.

"De Taliban hebben ons huis verwoest", vertelt ze. "Nu heb ik geen plek meer om te wonen. Hoe kon ik daar blijven?"