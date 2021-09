Tractor doorboort auto bij verkeersruzie in Wouwse Plantage

Een verkeersruzie in het Brabantse dorp Wouwse Plantage is gisteren uitgelopen op een vechtpartij waarbij enkele klappen zijn gevallen en een tractor is ingereden op een auto. De tractor doorboorde de auto met de hooischudder, die normaal wordt gebruikt om gemaaid gras op te schudden. De 43-jarige bestuurder van de tractor is aangehouden voor mishandeling en poging tot doodslag.

Het slachtoffer, een 73-jarige man uit Huijbergen, reed gistermiddag samen zijn vrouw (70) achter de tractor. Volgens de politie ontstond er ruzie nadat de auto tweemaal probeerde de tractor in te halen, maar de bestuurder van de trekker dit tegenhield door naar links te sturen. "Na de tweede inhaalpoging zette de tractorbestuurder zijn voertuig stil voor de auto en stapte uit. Ook de automobilist stapte uit en er ontstond een woordenwisseling", schrijft de politie.

De ruzie liep uit op een vechtpartij, waarbij de tractorbestuurder de automobilist tegen de grond sloeg en hem daarna een trap gaf, schrijft Omroep Brabant. Daarna stapte de verdachte in zijn tractor en reed hij achteruit tegen de auto van het slachtoffer waar de vrouw nog in zat, aldus de politie. "Toen de tractor de auto raakte doorboorde een van de hooischudders de motorkap." Daarna reed de verdachte weg. De automobilist raakte door de mishandeling gewond. Zijn vrouw in de auto bleef ongedeerd.

Het slachtoffer deed aangifte van mishandeling en poging tot doodslag. De verdachte is later aangehouden in zijn huis in Wouwse Plantage.