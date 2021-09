Politie ontruimt vijftien woningen in Hoensbroek na vondst mogelijk explosief

De politie heeft in Hoensbroek, in de gemeente Heerlen, zeker vijftien woningen ontruimd. Dit gebeurde na een melding bij de politie van een vermoedelijk explosief op de Hommerterweg. Explosievenexperts van de EOD zijn onderweg naar Hoensbroek.

De politie roept mensen op om voor hun eigen veiligheid de Akerstraat-Noord en Hommerterweg te mijden. De wegen zijn afgesloten voor alle verkeer en voor voetgangers.

Of het daadwerkelijk om een explosief gaat en hoe het daar terecht is gekomen, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Hij zegt dat het in elk geval niet gaat om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.