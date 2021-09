Tweede Kamerleden dolen nog door nieuw onderkomen, maar het 'valt behoorlijk mee'

Bij de liften zitten gidsen, floorwalkers genoemd, er zijn folders met de veelzeggende titel 'Route B67' en op de muren hangt wegbewijzering. In de nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer is alles in het werk gezet om te voorkomen dat ook maar iemand de weg kwijtraakt.

De Tweede Kamer is in de zomer verhuisd naar een voormalig ministerie bij het Haagse Centraal Station, omdat het historische Binnenhof gerenoveerd moet worden. En het nieuwe Kamergebouw is met recht een labyrint te noemen.

De oriëntatie is wel een ding, erkent ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor de officiële opening aanstaande dinsdag. "Het is een gebouw dat je echt moet leren kennen."

Zo ziet het eruit in B67, het nieuwe Kamergebouw naast Den Haag Centraal: