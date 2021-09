Uitvaartplannen koningin Elizabeth gelekt: Charles op tour en 'spontane' kerkdienst

De uitvaartplannen voor de Britse koningin Elizabeth zijn uitgelekt. Website Politico citeert uitgebreid uit het draaiboek, van de tekst waarmee ministers hun ambtenaren op de hoogte zullen brengen tot een 'spontane' kerkdienst die in de St. Paul-kathedraal gepland staat.

Onder de codenaam Operation London Bridge zijn de kleinste details uitgewerkt voor de tien dagen tussen het overlijden en de bijzetting in de huiskapel van Windsor Castle. "Van het alledaagse tot het absurde", vat Politico de plannen samen. Er zijn plannen om de mogelijk honderdduizenden belangstellenden in goede banen te leiden, buitenlandse gasten op te vangen en de nieuwe koning Charles op een tour door het land te sturen.

Alles begint met een telefoontje van de persoonlijk secretaris van de koningin aan de premier. Die zet daarna een telefoonboom in gang naar belangrijke ministers en topambtenaren. Voor hen is alvast een opzet geschreven: in een mail die begint met "We zijn zojuist geïnformeerd over de dood van Hare Majesteit de Koningin" zal aan ambtenaren worden gevraagd discreet met het nieuws om te gaan.

'Spontane' kerkdienst

Het publiek wordt geïnformeerd door een bericht via persbureau PA. Downing Street zal direct daarna de vlag halfstok hangen. Politico schrijft dat dat voornemen tot onrust leidde binnen de ambtswoning van de premier, omdat er niet altijd iemand aanwezig is die bij de vlaggenmast kan komen. Het probleem schijnt inmiddels opgelost te zijn.

De website van het Koninklijk Huis zal op zwart gaan, met slechts een korte mededeling over het overlijden van de vorstin, zoals eerder dit jaar ook gebeurde bij de dood van haar man Philip. Ministeries wordt gevraagd niet-urgente mededelingen uit te stellen en hun Twitter-accounts te versoberen met alleen het departementswapen.

Om 18.00 uur op de dag van het overlijden zal de nieuwe koning het volk toespreken. Op hetzelfde moment moet in de St. Paul's een herdenkingsdienst beginnen, bijgewoond door de premier en kernleden van het kabinet. "Die dienst is zo gepland dat het 'spontaan' lijkt", schrijft Politico.

Charles op reis

Op de tweede dag na het overlijden moet de kist van Elizabeth terugkeren naar Buckingham Palace. Als ze op haar buitenverblijf Sandringham of Balmoral overlijdt, wordt de kist per trein naar de hoofdstad teruggebracht. De premier zal de rouwstoet dan op St. Pancras Station opvangen.

Een dag later vertrekt Charles als de nieuwe koning op een tour door het land, in het draaiboek Spring Tide genoemd. Hij begint in Schotland, doet de volgende dag Noord-Ierland aan en bezoekt op de zevende dag Wales.

Ondertussen wordt in Londen de koningin drie dagen lang opgebaard in Westminster Palace. Het is de bedoeling dat het publiek 23 uur per dag afscheid kan nemen.

De dag van de uitvaart wordt een dag van nationale rouw, met 2 minuten stilte rond het middaguur. De staatsbegrafenis wordt gehouden in Westminster Abbey, waarna de koningin wordt bijgezet in de kapel waar ook haar man Philip ligt.

Saillant

Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd op het lek. Britse media denken dat het niet goed zal vallen binnen het paleis, al was het maar omdat de 95-jarige monarch dit jaar nog haar echtgenote heeft begraven. Er zijn volgens Politico overigens geen aanwijzingen dat de vorstin kwakkelt met haar gezondheid.

Saillant is dat Politico een stuk in handen heeft gekregen dat niet veel mensen in zijn geheel in handen zullen hebben gehad: delen ervan zullen met relevante diensten zijn gedeeld, maar dat het hele draaiboek uitlekt, betekent dat Politico een hooggeplaatste bron had.

Ingewijden zeggen dat er al een onderzoek gestart is wie het topgeheime document naar buiten heeft gebracht.