Stadsicoon Erasmusbrug is 25 jaar: 'Symbool voor de kracht van Rotterdam'

Ook de renners van de Tour de France kwamen twee keer over de brug heen. De eerste keer was in 2010, toen in Rotterdam de Grand Départ was. De start volgde op een ceremonie op de brug waar zowel het Franse als het Nederlandse volkslied klonk.

Vijf jaar later was Utrecht de stad van de start van de Tour de France. De tweede etappe in 2015 ging van de Domstad naar Neeltje Jans in Zeeland. In het 166 kilometer lange parcours gingen de renners via de brug naar het zuiden.