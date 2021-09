Veel Zeeuwse middelbare scholieren starten schooljaar zonder boeken

Nog geen enkele leerling van Pontes Scholengroep, met vestigingen in Zierikzee en Goes, heeft zijn boeken ontvangen. Zo'n 2800 middelbare scholieren moeten het schooljaar zonder lesmateriaal starten doordat de leverancier de boeken niet op tijd kan leveren. Ook op andere scholen in Zeeland speelt het probleem.

Paula Nooijer, directeur bedrijfsvoering van Pontes Scholengroep is niet blij. "Ik denk dan: je levert al jaren schoolboeken, je kent het proces van A tot Z. Hoe kan dit?", zegt ze tegen Omroep Zeeland.

Bij het CSW in Middelburg verwachten ze dat de boeken uiterlijk volgende week donderdag binnen zijn. Op Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen in Hulst, Terneuzen en Oostburg is het ook raak, al zijn daar ook leerlingen die hun boekenpakket al wel hebben gekregen.

Weer een beroep op aanpassingsvermogen

Pontes Scholengroep doet daarom opnieuw een beroep op het aanpassingsvermogen van de docenten. "In coronatijd hebben ze hun creativiteit getoond, dus ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, maar het vraagt wel extra inspanning. Dat is gewoon niet fijn", zegt Nooijer. "We hadden er juist zoveel zin in om na het rommelige jaar door corona goed te starten met z'n allen."

Boekenleverancier Van Dijk is niet bereikbaar voor een reactie, maar op het antwoordapparaat is te horen dat alle opleidingen op de hoogte zijn gebracht van de verlate levering, en dat alle boeken uiterlijk op 6 september geleverd worden. Maar Omroep Zeeland meldt dat dat niet klopt: niet alle scholen hebben zo'n bericht gekregen.