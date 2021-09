Shishalounge beschoten in Leiden, zeker elf kogelgaten in ruiten

Een shishalounge in Leiden is vanochtend vroeg beschoten. Er zitten zeker elf kogelgaten in de ruiten van de horecazaak. Een persoon raakte lichtgewond.

Buurtbewoners hoorden rond 03.00 uur meerdere harde knallen. Een man die boven de shishalounge woont, werd wakker van het geluid. "Het leek of iemand wilde inbreken, maar er gebeurde dus nog iets gevaarlijkers", zegt hij tegen Omroep West.

"In de ruit zitten flinke inslagen, zowel in de linker- als rechterruit. Achter de ramen ligt glas op de grond en de gordijnen liggen eraf", zegt een verslaggever van de regionale omroep.

De Herenstraat werd door de politie een aantal uur afgezet voor onderzoek. Ook vloog er een politiehelikopter boven de omgeving van de horecazaak. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

Eerdere incidenten

Vorig jaar werd de shishalounge nog op last van de burgemeester gesloten vanwege het overtreden van de coronaregels. Ook in 2015 moest de zaak de deuren al eens verplicht sluiten. Toen trok de gemeente de horecavergunning in, nadat de lounge eerder dat jaar al werd gesloten toen bleek dat de brandveiligheid niet in orde was.

De rechter besloot uiteindelijk dat de zaak weer open mocht. De lokale omroep Sleutelstad zegt dat de buurt sindsdien geregeld klaagt over geluidsoverlast en rommel op straat.