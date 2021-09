Technologiehoogleraren gelauwerd, gaan nieuw sociaal netwerk opzetten

Toch is het waarschijnlijk lastig om mensen ertoe te bewegen om over te stappen naar iets nieuws. "Dat is zo omdat er geen alternatief is", betoogt Van Dijck. "Als je iets bouwt en laat zien wat er mogelijk is, dan opent dat vaak de ogen", zegt Jacobs. "Dan krijg je reacties als: verrek, zo kan het ook! Het wordt pas concreet als mensen een demonstratie krijgen."

Alternatief software-ecosysteem

Het duo doet dit onderzoek in samenwerking met Public Spaces, een in 2018 opgerichte organisatie die een alternatief platform voor sociale interactie wil opzetten, dat niet afhankelijk is van grote technologiebedrijven.

Jacobs en Van Dijck zitten in de adviesraad van Public Spaces, maar benadrukken dat het geldbedrag niet rechtstreeks naar de organisatie gaat. Het budget wordt onder andere besteed aan een team dat onder leiding van Jacobs de technische kant van zo'n sociaal netwerk gaat opzetten.

De Spinozapremie gaat ook nog naar drie andere wetenschappers: hoogleraar katalyse en oppervlaktechemie Marc Koper (Universieit Leiden), professor quantum- en nanowetenschappen Lieven Vandersypen (TU Delft) en hoogleraar cellulaire immunologie Maria Yazdanbakhsh (Universiteit Leiden).

De Stevinpremie gaat ook naar hoogleraar interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen Judi Mesman (Universiteit Leiden).