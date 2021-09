Dickens en Shakespeare of celstraf: Britse verdachte mag kiezen

Een man uit de Engelse stad Lincoln heeft van de rechter de keus gekregen tussen een gevangenisstraf of het lezen van boeken en toneelstukken van Jane Austen, William Shakespeare, Thomas Hardy en Charles Dickens.

De nu 21-jarige man kwam drie jaar geleden door een brief bij de politie in beeld. Hij schreef dat hij lid was van de "fascistische ondergrondse" en ging tekeer tegen homo's en immigranten.

Hij kreeg plaats in een preventieprogramma, maar ging door met het downloaden van extreemrechtse documenten. Ook downloadde hij een handleiding voor het maken van bommen. De politie pakte hem in januari op, op grond van de wet tegen terrorisme.

De jury van de rechtbank in Leicester achtte hem schuldig aan het in bezit hebben van informatie die vermoedelijk gebruikt zal worden voor het voorbereiden van een terreurdaad. De maximumstraf daarvoor is vijftien jaar.

Een eenzaam iemand

Voor de rechter ging dit te ver. In zijn ogen gaat het om een "onbezonnen daad van een tiener". Hij geloofde niet dat de man echt van plan was iemand iets aan te doen, maar waarschuwde hem dat hij een groot risico liep om gerekruteerd te worden door gelijkgestemden, die wel tot actie willen overgaan.

Nadat de man beloofd had dat hij zich niet meer in extreemrechtse documenten zou verdiepen, vroeg de rechter: "Heb je Dickens wel eens gelezen? Austen? Begin met Pride and Prejudice. En A Tale of Two Cities van Dickens. Shakespeares Twelfth Night. Denk aan Hardy, denk aan Trollope." Uit de Britse media blijkt niet waarom de rechter vond dat de man Engelse literatuur moet gaan lezen.

De man koos voor de literatuur. Hij moet over vier maanden terugkomen, zei de rechter. "Op 4 januari vertel je me wat je hebt gelezen. Ik zal je overhoren en als ik denk dat je tegen me liegt, zal je het zwaar krijgen."

Hij kreeg wel een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. In die tijd staat hij onder toezicht van de reclassering. Ook moest hij beloven dat hij zich niet meer in extreemrechts materiaal verdiept.