In Italië werd fors protest tegen corona-certificaat verwacht, maar het bleef rustig

Na restaurants, musea, gymzalen en stadions is vanaf vandaag ook voor grote delen van het openbaar vervoer in Italië een corona-certificaat verplicht. Wie een trein wil nemen of een bus tussen verschillende regio's moet gevaccineerd zijn of recent getest.

Tegen de nieuwe maatregel werd vandaag in verschillende steden fors protest verwacht. Maar de meeste Italianen lijken er vooral blij mee.

"Als wij de trein niet mogen nemen zonder dat slaven-paspoort, dan vertrekt niemand", stond op een poster die de voorbije dagen werd verspreid via sociale media. De antivax-beweging had aangekondigd met tienduizenden te verzamelen bij meer dan 50 stations in het hele land en het treinverkeer te ontregelen.

Maar onder het toeziend oog van de opgedaagde wereldpers en de massaal uitgerukte ordediensten gebeurde er vanmiddag in de meeste van die stations weinig of niks.

'Mede verantwoordelijk'

Giovanna, een vrouw van rond de 50 die onderweg is naar Milaan, is het niet eens met de aanhangers van de anti-vaxbeweging. "Volgens mij zijn ze te weinig geïnformeerd, of slecht geïnformeerd. Maar dit is de enige manier om de gezondheidscrisis aan te pakken."

De 32-jarige Antonio, onderweg naar een stad even buiten Rome, is het ermee eens. "Mensen die zich niet laten vaccineren, zijn er mede verantwoordelijk voor als het weer misgaat." Beide hadden de green pass zoals de corona-check app in Italië heet, vorige maand al gedownload.

Toon verhard

Hoewel de demonstraties van vandaag nauwelijks van de grond kwamen, is de toon van het corona-debat in Italië de laatste week wel fors verhard. Bij protesten werden twee journalisten fysiek aangevallen. In chatgroepen, zoals Telegram, gaan de telefoonnummers en adressen rond van bekende artsen en politici die zich hebben uitgesproken voor het vaccinatiebeleid.

Over minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio werd in een van die groepen gezegd dat hij "moest creperen" of zelfs "geëxecuteerd moest worden".

Maar al krijgt de dreigende taal van de antivax-beweging in Italiaanse media veel aandacht, al bij al is de weerstand tegen het coronavaccin in het land laag. Statistiekbureau Ipsos becijferde dat 7 procent van de Italianen absoluut weigert gevaccineerd te worden, en dat 10 procent sterke twijfels heeft. Daarentegen is zo'n 70 procent van de Italianen ouder dan 12 jaar gedeeltelijk of volledig gevaccineerd.