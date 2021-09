Olcay Gulsen, vriendin Ruud de Wild: 'Hij is helemaal kankervrij'

NPO Radio 2-dj Ruud de Wild is "helemaal kankervrij", meldt zijn vriendin Olcay Gulsen op Instagram. De dj werd maandag voor de tweede keer geopereerd aan darmkanker. Die ingreep verliep zonder problemen, aldus Gulsen.

"Zijn herstel lijkt heel spoedig te verlopen", schrijft ze. "Het gaat heel goed met hem en als dat zo blijft mag hij vrijdag weer naar huis."

In maart maakte de dj in zijn programma De Wild In De Middag bekend dat hij darmkanker had. Zijn artsen waren toen optimistisch over zijn herstel omdat de tumor vroeg geconstateerd werd.

Kort na de bekendmaking ging De Wild ook al onder het mes. Een groot deel van de tumor werd toen verwijderd. Eddy Keur vervangt de dj op de radio.

Zo maakte De Wild het slechte nieuws in maart bekend: