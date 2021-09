Vroegpensioen sinds vandaag voor meer mensen mogelijk

De 63-jarige Addy de Jager gaat ook met vroegpensioen, over twee jaar. "Ik zou nog wel eerder van de regeling willen gebruikmaken, maar dat is financieel niet haalbaar." Op basis van de regels zou ze al eerder mogen stoppen, ze werkt namelijk sinds haar 17e al in de sector.

"Ik kom bij mensen met dementie thuis om begeleiding en ondersteuning te geven en te bekijken welke zorg er nodig is. Het is mooi maar ook mentaal zwaar werk, met veel verdriet en narigheid en je neemt dat ook mee naar huis. Het is misschien raar om te zeggen, maar ik ben na zoveel jaren wel een beetje 'uitgezorgd'."

"Toen ik als wijkverpleegkundige werkte, stopten collega's met 60 jaar via de zogeheten OBU-regeling. Dat red ik wel, dacht ik toen. Maar regelingen werden afgeschaft en de pensioenleeftijd werd steeds meer verhoogd. Ik zie in mijn werk mensen jong dementeren. Ik wil nog een beetje genieten nu ik nog gezond ben."

Steeds meer cao's

De vroegpensioenregeling bestaat sinds begin dit jaar. In sommige kleinere cao's, zoals Afbouw & Natuursteen en Motorvoertuigen- & Tweewielerbedrijf, konden werknemers eerder dit jaar al met vroegpensioen.

En in steeds meer cao's worden er nu afspraken over gemaakt, zegt werkgeversvereniging AWVN. In een op de drie cao's die grofweg de eerste helft van dit jaar werden afgesloten waren dat concrete afspraken. En in een op de vijf gevallen ging het om een afspraak om te onderzoeken of vroegpensioen past binnen de budgetten van een bedrijf of sector.