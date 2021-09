'Accenture verdient honderden miljoenen aan modereren voor Facebook'

Facebook worstelt al jaren met ongewenste content op zijn platform. Ten dele pakt het dit aan met de inzet van eigen medewerkers. Maar dat is dus lang niet genoeg: volgens de krant heeft bedrijf sinds 2012 ten minste tien partijen ingehuurd om het netwerk schoon te houden. Geen van die bedrijven zou zo cruciaal zijn als Accenture, dat een derde van de in totaal 15.000 moderatoren zou leveren.

Accenture heeft volgens The New York Times wereldwijd 5790 moderatoren aan het werk. De grootste kantoren staan in Manila (1900 medewerkers) en in Mumbai (1300). In Europa werken er honderden mensen in Lissabon, Warschau en Dublin.

De krant schrijft verder dat in 2019, toen Julie Sweet aantrad als ceo van Accenture, het werk voor Facebook wel is geëvalueerd. Volgens aanwezigen uitte zij, samen met het hoofd personeelsbeleid, zorgen over de psychologische impact op medewerkers en reputatieschade voor het bedrijf. Managers die betrokken waren bij het werk voor Facebook vonden dat de problemen beheersbaar waren.

Lucratief contract

Voor het bedrijf is het een lucratieve samenwerking. Elke moderator in de VS levert Accenture ten minste 50 dollar (42 euro) per uur op, zeggen bronnen. Dat terwijl de medewerkers in sommige Amerikaanse steden nog niet eens de helft van dit geld als salaris krijgen: 18 dollar (15 euro). De kosten en salarissen zullen elders in de wereld vermoedelijk anders in elkaar zitten.

The New York Times schrijft dat Accenture sinds december 2019 ook een aantal aanpassingen heeft gedaan: moderatoren krijgen een juridisch document van twee kantjes met de waarschuwing dat het werk hen "potentieel" op emotioneel en mentaal vlak "negatief" kan beïnvloeden. Vorig jaar werd 'contentmoderatie' voor het eerst als risico benoemd in het jaarverslag. Maar aan het contract met Facebook veranderde niks, aldus bronnen. De klant was té waardevol.

Accenture en Facebook waren voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar.