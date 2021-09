Prins Bernhard sr. voorkwam bouwverbod op circuit Zandvoort, kreeg donatie

Prins Bernhard (1911-2004) was een liefhebber van snelle auto's en de autosport. In 1937 bestelde hij in Londen een Alfa Romeo 8 c 2900, schreef autohistoricus Frans Vrijaldenhoven in 1997. Hij betaalde er 25.000 gulden voor, voor die tijd een astronomisch bedrag. Twee jaar later was hij eregast bij de eerste wedstrijden op het stratencircuit van Zandvoort. Ook op het huidige circuit was hij geregeld te gast.

Zijn kleinzoon en naamgenoot prins Bernhard jr. werd in 2016 mede-eigenaar van het circuit. Net als zijn broer Pieter-Christiaan van Oranje racete Bernhard van Oranje al jaren op Zandvoort. Als mede-eigenaar zette hij zich in voor de terugkeer van de Formule 1. Het komend weekend is het het zover.