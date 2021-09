Milieuorganisatie krijgt doodsbedreigingen om kort geding GP Zandvoort

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft doodsbedreigingen ontvangen van Formule 1-fans. Dat zei voorzitter Johan Vollenbroek gisteren op NPO Radio 1 in NOS Met het Oog op Morgen. De bedreigingen hebben volgens Vollenbroek te maken met een kort geding van zijn organisatie.

Mobilisation for the Environment verzet zich tegen de grand prix omdat er bij de races op het circuit van Zandvoort te veel stikstof zou vrijkomen. Volgens Vollenbroek komen er om die reden e-mails binnen met een "dreigende toon".

"Sommige Formule 1-fans gaan gewoon een grens over, dat zijn gewoon doodsbedreigingen", zei Vollenbroek. "Ik ben niet bang, maar ik ben wel waakzaam." De milieudeskundige zegt dat er uitvoerig met de politie is overlegd over de e-mails. Of de organisatie aangifte doet, moet nog worden besloten.

Rechter laat vergunning in stand

De rechter besloot gisteren dat de vergunning voor de Dutch Grand Prix niet wordt geschorst, waardoor de race komend weekend mag doorgaan. Vollenbroek noemde die uitspraak teleurstellend. "Wij hebben niets tegen tegen de Formule 1, alleen moeten zij zich net als de boeren en bedrijven aan de stikstofregels houden."

Mobilisation for the Environment zegt dat de stikstofrekensom op basis waarvan de vergunningen zijn verleend, niet klopt. Volgens de organisatie wordt er meer stikstof uitgestoten dan is gemeld. Vollenbroek: "Er is fors gesjoemeld met de stikstofcijfers. Er is gedaan alsof die wagens nauwelijks stikstof uitstoten, maar volgens onze berekeningen zijn die emissies tot een factor tien hoger."

Zijn organisatie zet zich in om schade aan een naastgelegen natuurgebied te beperken. Maar volgens de rechter weegt het belang van de organisatie van de Formule 1 zwaarder, omdat de race al helemaal is georganiseerd. Het verbieden ervan zou mogelijk tot een faillissement van Circuit Zandvoort leiden.

De uitspraak in het kort geding gaat enkel over de Formule 1-race van 2021. Er loopt nog een bodemprocedure over de milieuvergunningen.