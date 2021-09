'Run op nieuwe bankrekeningen om negatieve rente te ontlopen'

Om negatieve rente op spaargeld te ontlopen, openen kleinere ondernemers nieuwe rekeningen bij verschillende banken. Dat schrijft het FD na een rondgang langs Nederlandse banken.

Het afgelopen jaar hebben de banken een negatieve rente ingevoerd voor mensen met een bepaald saldo op de rekening. Bij de meeste banken geldt dat er rente moet worden betaald voor bedragen boven de 100.000 euro, bij sommige banken ligt de grens op 150.000 euro. Voor iemand met 200.000 euro op de bank, kan het betekenen dat er aan het eind van het jaar 500 euro aan rente moet worden betaald. Om dat te voorkomen, zijn ondernemers hun geld over verschillende rekeningen gaan spreiden.

ING heeft dit jaar 20 procent meer aanvragen binnen voor een zakelijke rekening dan in 2020. Volgens de bank heeft 3 procent van de nieuwe klanten als doel om het geld te spreiden, al zegt het bedrijf er ook bij dat veel klanten niet exact vertellen waarom ze een nieuwe rekening afsluiten.

Volgens de Volksbank, het bedrijf achter de merken SNS en ASN, is er een aanzienlijke groep klanten die alleen een spaarrekening wil openen. De wachttijd voor een nieuwe rekening is opgelopen. Alleen Rabobank zegt de trend niet te herkennen en ziet slechts een iets verhoogde interesse in het openen van zakelijke rekeningen.

Economie stimuleren

De banken kiezen ervoor om negatieve rente te rekenen vanwege het beleid van de Europese Centrale Bank. Die heeft om de economie te stimuleren de rentetarieven de afgelopen jaren verlaagd, en rekent negatieve rente voor banken die geld bij de centrale bank stallen.

De banken zeggen geen andere keus te hebben dan die rente aan de klanten door te berekenen.