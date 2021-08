'Zomer voelde als slechte zomer, maar was heel gemiddeld'

Juli stond vooral in het teken van wateroverlast. Daar werd in Zuid-Limburg code rood voor afgegeven. Halverwege de maand viel er op verschillende plaatsen in die regio meer dan 100 millimeter regen in drie dagen tijd. De impact en overlast van de watersnood was groot in dat gebied. Maar ook in delen van Gelderland en Noord-Brabant viel veel regen.

Ook het noordoosten van het land had in juli te kampen met wateroverlast. Lokaal viel er 50 millimeter regen. Ook in augustus hield het wisselvallige weer aan. Die maand kenmerkte zich vooral door een gebrek aan zonuren, met name in het noorden van het land.

Minder zonuren dan gemiddeld

"Vandaag sluit dat gebied in stijl af", zegt Hoebert. Daarmee doelt ze op de veelal bewolkte dag in het noorden. Het aantal zonuren landelijk van afgelopen zomer lag met 620 dan ook onder het gemiddelde van 640 uren. "Daarmee was het in de vakantiemaanden juli en augustus toch een stuk somberder dan in juni."

In Deelen in Gelderland scheen de zon met ongeveer 560 uur het minst. In Stavoren in Friesland werden beduidend meer zonuren geteld. Daar scheen de zon ruim 700 uur.