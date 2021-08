Eigenaar Russische sushiketen staat op tegen extreemrechtse groepering na online aanvallen

Orlov zegt: "Ik snap niet dat mensen boos worden om onze content. Maar hoe dan ook is dit een minderheid. Wij houden geen rekening met een paar extreemrechtse mensen; daarnaast doen we niets fout. We verspreiden geen propaganda, we laten gewoon allerlei mooie mensen zien van alle religies, nationaliteiten en seksuele oriëntaties. En dat zullen we altijd blijven doen."

Orlov heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de beweging vanwege rassenhaat. "Niemand heeft het recht ons te bedreigen of te vertellen wat we wel of niet mogen posten. We zullen doorgaan met wat we doen en nooit toegeven aan dit soort bedreigingen."