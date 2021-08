Proces tegen drie verdachten aanslagen Bali en Jakarta van start

Het proces gaat naar verwachting lang duren en is juridisch ingewikkeld. Advocaten betogen dat de aanslagen al bijna 20 jaar geleden zijn gepleegd. Het betekent dat getuigen zijn overleden en het lastig is om nog feiten te verzamelen in verband met de beschuldigingen.

Verder geldt voor deze verdachten wat voor alle gevangenen in Guantánamo Bay opgaat: ze zitten vast zonder formele beschuldiging en bekentenissen zijn mogelijk afgedwongen door marteling. De rechter is een Amerikaanse marinecommandant.

Nadat de drie in 2003 in Thailand waren opgepakt, hebben ze eerst enkele jaren in een geheime gevangenis van de CIA gezeten. Daar zijn ze gemarteld, bleek uit een rapport van de Amerikaanse Senaat uit 2014.

Tolk

Waarom het zo lang heeft geduurd voordat de rechtszaak is begonnen is niet duidelijk. Militaire aanklagers hebben in 2017 de officiële aanklacht ingediend, maar die is om onbekende redenen verworpen door het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie dat toeziet op de zaken in Guantánamo Bay.

De advocaten van de Maleisische verdachten betoogden vanmorgen dat hun cliënten hun tolk niet verstaan, die een mengeling van Engels en Maleisisch spreekt. Een tolk die eerder voor hen werkte is nu toegevoegd aan het team van de aanklagers, en met hen heeft hij mogelijk vertrouwelijke informatie gedeeld. Maar volgens de rechter voldoen de tolken aan de eisen die aan hen worden gesteld.