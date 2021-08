Eerste dag voor prinses Alexia op nieuwe school in Wales

Prinses Alexia heeft vandaag haar eerste schooldag op haar nieuwe middelbare school in Wales. Op het United World College of the Atlantic (UWC), een exclusieve school in de kustplaats Llantwit Major, zal ze de komende twee jaar doorbrengen. Op de school zitten zo'n 350 kinderen van tientallen nationaliteiten.

De school is ondergebracht in een oud kasteel en heeft al heel wat koninklijke leerlingen gehad.

Alexia's vader koning Willem-Alexander ging erheen van 1983 tot 1985. "Er is nooit een geheim van gemaakt dat hij voor zijn vertrek niet lekker in zijn vel zat", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Jozephine Trehy. "Maar het is niet duidelijk of dat bij Alexia ook het geval is.

De Belgische kroonprinses Elisabeth haalde afgelopen jaar haar diploma op het UWC en ook kroonprinses Leonor van Spanje begint er dit schooljaar. Zij deed anoniem haar toelatingsexamen en maakte pas bekend dat ze een Spaanse prinses was nadat ze werd toegelaten.

Gedeelde kamer

De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima ging hiervoor naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, net als haar zussen. De laatste twee jaar van de middelbare school maakt ze nu dus af in Wales. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was dat haar eigen beslissing.

De Rijksvoorlichtingsdienst deelde deze foto op Twitter, die werd gemaakt door koning Willem-Alexander.