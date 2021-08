Postduif Mathieu eerste duif met eigen account op sportapp Strava

Van der Hulst is zelf ook actief op Strava. Op zijn account deelt hij al zijn fietsritten met zijn volgers. De passie voor fietsen en sportduiven wilde hij graag combineren en zo ontstond het idee om zijn duif te voorzien van een gps-tracker en een Strava-account.

Betrouwbare meting

Op het account is ook te zien wat de pieksnelheid en gemiddelde snelheid van Mathieu zijn en hoe laat hij thuis is. Van der Hulst hoopt dat de gps-tracker in de toekomst een rol speelt bij de wedstrijden. Het zou volgens hem een veel nauwkeuriger tijdmeting geven.

Vroeger werd er met een echte klok bepaald welke duif het snelste had gevlogen. Later kwam er een plaat op het duivenhok te liggen die een signaal afgeeft zodra de duif thuiskomt. Met de tracker denkt Van der Hulst een betrouwbaarder meting te kunnen introduceren, vertelt hij aan de regionale omroep.