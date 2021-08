Politie rukt massaal uit voor ontvoering Zwolle, blijkt vrijgezellenfeest

De politie in Zwolle dacht gistermiddag in te grijpen bij een ontvoering, maar het bleek te gaan om een vrijgezellenfeest. Iemand had gemeld hoe een man een auto in werd getrokken en een zak over zijn hoofd kreeg. De politie rukte massaal uit, onder meer met een politiehelikopter.

Al snel werd de auto gevonden en aan de kant gezet. Toen ontdekten de agenten dat de man voor de grap was ontvoerd voor zijn vrijgezellenfeest, meldt RTV Oost.

Hoewel er van een ontvoering dus geen sprake was, is de politie niet te spreken over de situatie. "Afgelopen jaren hebben wij als Nationale Politie vaker signalen gegeven dat dit soort geintjes veel geld en capaciteit kosten die we niet hebben", schrijft de politie op Instagram. "Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid, het creëert onrust en kan leiden tot ongewenste gevolgen." Zo kunnen agenten onnodig vuurwapens inzetten of kunnen tijdens achtervolgingen aanrijdingen ontstaan.

Desondanks wenst de politie het aanstaande bruidspaar een fijne bruiloft toe, maar de zaak wordt hoog opgenomen. "Ondanks deze wensen zullen wij wel onderzoek doen naar de strafbaarheid van deze gedragingen en een proces-verbaal zal naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd."